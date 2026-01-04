إعلان

انقلاب شاحنة حاصلات زراعية وإصابة سائقها بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

07:53 م 04/01/2026

انقلاب شاحنة نقل حاصلات زراعية

الوادي الجديد - محمد الباريسي

أصيب سائق شاب، اليوم الأحد، بجروح متنوعة إثر حادث مروري تمثل في انقلاب شاحنة نقل مخصصة للحاصلات الزراعية، وذلك أثناء سيرها على طريق "الداخلة - شرق العوينات" بمحافظة الوادي الجديد، مما استدعى تدخلًا أمنيًا وتنفيذيًا لرفع آثار الحادث.

بلاغ أمني وهوية المصاب

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا رسميًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب شاحنة عند منطقة "الكيلو 85" ووصول مصاب إلى المستشفى.

كشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الشاحنة ويدعى "فارس عوض محمد"، البالغ من العمر 21 عامًا، والمقيم بمحافظة الإسكندرية، وذلك أثناء نقله لحمولة حاصلات زراعية.

تدخل طبي وإعادة تسيير الطريق

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل السائق المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وبالتوازي مع ذلك، دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بالتنسيق الكامل مع وحدة المرور، بعدد من المعدات الثقيلة والأوناش لرفع حطام الشاحنة وآثار الحادث من نهر الطريق، ونجحت في إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

