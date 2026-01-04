في قرية مشتهر الهادئة بمحافظة القليوبية، أطل شيطان الطمع برأسه ليعيد كتابة قصة "قابيل وهابيل" بنسخة أكثر دموية، لم يكن النزاع هذه المرة على قربان، بل على حفنة من تراب الميراث خُنقت من أجلها صلة الرحم، في لحظة غاب فيها العقل وحضر الرصاص، تحولت الروابط الأخوية إلى أشلاء، بعدما صوب شقيق سلاحه نحو صدور إخوته، ليُنهي حياة أحدهم بطلقة غادرة، ويترك الآخر بين مطرقة الألم وسندان الموت.

- بداية الواقعة

بدأت الواقعة بخلاف اعتاد الجيران سماعه بين الإخوة الثلاثة حول تقسيم "ميراث" تركه الأب، قطعة أرض كانت كفيلة بأن تشعل نار الغيرة والحقد. وبحسب شهود عيان وتحريات المباحث، بدأت الحادثة بمشادة كلامية حادة، تعالت فيها الأصوات وتطايرت فيها الاتهامات، لكن "خطاب" (المتهم) قرر ألا تنتهي المشاجرة بالكلمات هذه المرة.

استل المتهم "فرد خرطوش" كان قد أعده مسبقاً، وفي لمح البصر، تحولت المشادة إلى "مجزرة أسرية". أطلق المتهم أعيرة نارية صوب شقيقيه بدم بارد، ليسقط "ماجد" (43 عاماً)، الذي يعمل خفيراً، قتيلاً في الحال بعد أن اخترق الرصاص جسده، بينما سقط الشقيق الأكبر "وليد" (47 عاماً) مدرجاً في دمائه بعد إصابته بطلقات نارية بالغة.

التحرك الأمني: "خطة ملاحقة الشيطان"

فور تلقي البلاغ، سادت حالة من الاستنفار الأمني؛ حيث تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطاراً عاجلاً من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث إطلاق نار بقرية مشتهر.

انتقلت قوة مكبرة بقيادة المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز طوخ، إلى موقع الجريمة. كشفت المعاينة الأولية عن مشهد مهيب؛ جثة الخفير ماجد ملقاة على الأرض، وشقيقه وليد يصارع الموت. تم تطويق القرية بالكامل، ونقل الضحايا إلى مستشفى بنها التعليمي تحت حراسة مشددة.

قرارات النيابة: "تشريح الجثة وتتبع الهارب"

بينما كانت الفرق الأمنية تواصل الليل بالنهار لضبط المتهم "خطاب" الذي حاول التواري عن الأنظار عقب ارتكاب جريمته، باشرت النيابة العامة بمركز طوخ تحقيقاتها الموسعة.

كما أصدرت النيابة القرارات التالية: انتداب الطب الشرعي للوقوف على الأسباب الدقيقة لوفاة "ماجد" وإعداد تقرير مفصل عن مسار الأعيرة النارية، تكليف المباحث بسرعة استكمال التحريات حول ملابسات "خلاف الميراث" وهل كان هناك تخطيط مسبق للجريمة، سؤال الشهود لسماع أقوال أهلية المتوفى وشهود العيان من سكان قرية مشتهر، متابعة المصاب: الاستعلام عن الحالة الصحية لـ "وليد" تمهيداً لسماع أقواله فور تحسن حالته.

وتؤكد واقعة مشتهر على خطورة النزاعات العائلية حول الميراث، وأهمية حلها بالطرق القانونية والهادئة لتجنب تصاعد الخلافات إلى أعمال عنف.

وتواصل النيابة العامة والمباحث تحقيقاتها لمعرفة كافة الملابسات وضمان محاسبة المسؤولين وفق القانون.