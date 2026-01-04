أنياب الشك تقتل صلة الرحم.. طالب قنا أمطر عمه بالرصاص والمفتي ينتظره

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق طالب إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل عمه بطلقات نارية، على خلفية خلافات سابقة بينهما بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وبحضور محمد شعبان زكريا وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوي، مع تحديد جلسة اليوم الثاني من دور فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائي.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو 2025، عندما باشرت جهات التحقيق التحقيق مع المتهم أحمد.ح.م.ع، 23 عامًا، طالب، لاتهامه بقتل عمه باستخدام سلاح ناري محلي الصنع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تربص بالمجني عليه وسط الزراعات، وما إن شاهده حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية من «فرد خرطوش»، ما أسفر عن وفاته في الحال، وذلك بدافع اعتقاده بأن عمه أبلغ الشرطة عنه في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأُحيلت القضية المقيدة برقم 13828 لسنة 2025 جنح مركز قنا، والمقيدة برقم 3696 لسنة 2025 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي تمهيدًا للفصل في العقوبة.