الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت لجان الانتخابات البرلمانية بالدائرة الثانية الملغاة في الوادي الجديد، اليوم الأحد، اليوم الثاني من العملية الانتخابية اقبالاً كبيراً من المواطنين خاصة من شباب القبائل والعائلات العربية، حيث شهدت لجنة قرية أبو منقار بواحة الفرافرة توافد عدد كبير من شباب القبائل.

وانتظمت في الوادي الجديد، اليوم الأحد، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى في الدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط على مدار يومين، حيث انتظم عمل اللجان الانتخابية منذ الساعة التاسعة صباحا.

وأكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، حيث جرى دعم اللجان الانتخابية بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.