غرفة عمليات سوهاج تعلن انتظام انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالبلينا

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالدائرة السابعة الملغاة في المرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الثاني للانتخابات، والمقرر لها يومي السبت والأحد الموافقين 3 و 4 يناير الجاري، وذلك وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأشار محافظ سوهاج إلى أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان بدائرة البلينا، مؤكدا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان، من خلال خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بمركز ومدينة البلينا، ومديريات الخدمات، لمتابعة الموقف أولا بأول .

وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف إدارة الأزمات الفرعية، والتواجد الميداني في محيط اللجان لحين انتهاء أعمال الاقتراع، وبدء نقل الصناديق تحت إشراف الهيئات القضائية إلى لجنة إعداد الحصر العددي للناخبين دون التدخل في أي من الإجراءات.