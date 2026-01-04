تأخر فتح لجنة انتخابية بأسوان لمدة ساعة بسبب تعطل سيارة رئيس اللجنة

محافظ أسيوط: انتظام فتح اللجان في اليوم الأخير لجولة الإعادة دون شكاوى

لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بمحافظة أسوان، والتي تُجرى داخل 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وانتظم العمل داخل جميع اللجان في التاسعة صباحًا، باستثناء لجنة واحدة بالدائرة الرابعة في مركز إدفو، حيث تأخر افتتاحها لمدة ساعة نتيجة تأخر وصول المستشار رئيس اللجنة، بسبب تعطل سيارته أثناء الطريق.

ويُذكر أن الانتخابات تُجرى داخل 152 لجنة فرعية، تضم الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417,851 ناخبًا، فيما تضم الدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية 81,745 ناخبًا، بينما تشمل الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية تبلغ 337,135 ناخبًا وناخبة.