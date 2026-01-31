الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء السبت، حالة الشارع بمنطقة المحطة الجديدة نطاق حى أول مدينة الإسماعيلية، تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء محمود توفيق مساعد مدير أمن الإسماعيلية، الأمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد "أكرم" ومرافقوه، شارع مكة، وشارع طارق بن زياد بمنطقة المحطة الجديدة، كونها من أهم المناطق التجارية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من انتظام حركة المارة والسيارات، والتزام التجار والباعة بالحفاظ على حق المواطنين في الطريق العام.

وخلال جولته، قدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للمواطنين والتجار، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم موسمًا موفقًا وأن يكون هناك تعاون بينهم وبين كافة الأجهزة التنفيذية؛ لضمان انتظام الحركة المرورية وتوافد المواطنين لشراء احتياجاتهم من المنطقة خاصة الأسر.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بآداب الطريق، وعدم السماح بوجود أي تعديات على حرم الطريق العام، أو إشغالات من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، مع الالتزام التام بقواعد الحماية المدنية المرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.