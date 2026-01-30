أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك عدد من نجوم برنامج دولة التلاوة وكوكبة من علماء الأزهر والأوقاف، إلى جانب عدد من القرّاء والمبتهلين من مختلف محافظات الجمهورية، مساء اليوم الخميس، في إحياء حفل زفاف الشيخ عطية رمضان، أحد المتسابقين البارزين في المسابقة، وذلك بمسقط رأسه بقرية سلام بمحافظة أسيوط.

وفي أجواء غلبت عليها البهجة والنفحات الروحانية، شهد الحفل حضور المئات من أهالي القرية ومحبي القرآن الكريم وأصدقاء العريس، الذين تفاعلوا مع التلاوات المقدمة خلال الاحتفال؛ وكان من بين الحضور القارئ الشيخ محمد القلاجي، الذي حرص على السفر من محافظة الشرقية إلى أسيوط للمشاركة في المناسبة، مؤكدًا أنه جاء تقديرًا ومحبةً للشيخ عطية رمضان.

ويُعد الشيخ عطية رمضان من الأصوات القرآنية المتميزة التي برزت خلال مشاركته في مسابقة دولة التلاوة، حيث لفت الأنظار بأدائه المتقن وتمكنه من المقامات، إلى جانب التزامه الدقيق بأحكام التلاوة، وهو ما جعله يحظى بإعجاب لجنة التحكيم والجمهور على حدّ سواء.