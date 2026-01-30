إعلان

القلاجي ونجوم دولة التلاوة يحيون زفاف الشيخ عطية رمضان بقرية سلام في أسيوط (فيديو وصور)

كتب : محمود عجمي

12:39 ص 30/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محرر مصراوي مع الشيخ محمد القلاجي
  • عرض 14 صورة
    اهالي قرية سلام في حفل زفاف الشيخ عطيه رمضان (5)
  • عرض 14 صورة
    اهالي قرية سلام في حفل زفاف الشيخ عطيه رمضان (6)
  • عرض 14 صورة
    اهالي قرية سلام في حفل زفاف الشيخ عطيه رمضان (4)
  • عرض 14 صورة
    اهالي قرية سلام في حفل زفاف الشيخ عطيه رمضان (3)
  • عرض 14 صورة
    اهالي قرية سلام في حفل زفاف الشيخ عطيه رمضان (2)
  • عرض 14 صورة
    محرر مصراوي مع الشيخ عطيه رمضان
  • عرض 14 صورة
    اهالي قرية سلام في حفل زفاف الشيخ عطيه رمضان (1)
  • عرض 14 صورة
    الشيخ محمد القلاجي وعطيه رمضان (2)
  • عرض 14 صورة
    الشيخ محمد القلاجي (2)
  • عرض 14 صورة
    الشيخ محمد القلاجي وعطيه رمضان (1)
  • عرض 14 صورة
    الشيخ محمد القلاجي (1)
  • عرض 14 صورة
    الشيخ عطيه رمضان مع الاهالي

أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك عدد من نجوم برنامج دولة التلاوة وكوكبة من علماء الأزهر والأوقاف، إلى جانب عدد من القرّاء والمبتهلين من مختلف محافظات الجمهورية، مساء اليوم الخميس، في إحياء حفل زفاف الشيخ عطية رمضان، أحد المتسابقين البارزين في المسابقة، وذلك بمسقط رأسه بقرية سلام بمحافظة أسيوط.

وفي أجواء غلبت عليها البهجة والنفحات الروحانية، شهد الحفل حضور المئات من أهالي القرية ومحبي القرآن الكريم وأصدقاء العريس، الذين تفاعلوا مع التلاوات المقدمة خلال الاحتفال؛ وكان من بين الحضور القارئ الشيخ محمد القلاجي، الذي حرص على السفر من محافظة الشرقية إلى أسيوط للمشاركة في المناسبة، مؤكدًا أنه جاء تقديرًا ومحبةً للشيخ عطية رمضان.

ويُعد الشيخ عطية رمضان من الأصوات القرآنية المتميزة التي برزت خلال مشاركته في مسابقة دولة التلاوة، حيث لفت الأنظار بأدائه المتقن وتمكنه من المقامات، إلى جانب التزامه الدقيق بأحكام التلاوة، وهو ما جعله يحظى بإعجاب لجنة التحكيم والجمهور على حدّ سواء.

