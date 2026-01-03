الطب البيطري بالإسماعيلية يواصل حملات تحصين الكلاب الحرة ضد السعار

محافظ أسيوط يتفقد لجان الإعادة ويشيد بالإقبال على التصويت (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ حملاتها الميدانية لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام 2030، ووفقًا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر عن مجلس النواب.

وشهدت الحملة مشاركة لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان وحي ثالث الإسماعيلية، حيث تم تنفيذ أعمال التحصين للكلاب الحرة بمحيط المدارس بنطاق حي ثالث.

وأسفرت الحملة عن تحصين عدد 40 كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

وأكد الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة تستهدف تحصين الكلاب بمصل السعار للحد من انتشار المرض، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين في دعم هذه الجهود من خلال الإرشاد والتعاون في تحديد الأماكن المقترحة لتنظيم الحملات المقبلة.

كما شملت الحملة تنفيذ أنشطة توعوية لأهالي المنطقة حول خطورة مرض السعار وأعراضه على الإنسان والحيوان، وطرق انتقاله، وكيفية التصرف السليم في حالات العقر، إلى جانب نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتربية الصحيحة للحيوانات الأليفة، وتم كذلك وضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة تحسبًا لظهور أي حالات جديدة مستقبلًا.

ويُذكر أن مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تواصل حملاتها بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان، بما يضمن تغطية جميع مناطق ومراكز المحافظة.