جنوب سيناء - رضا السيد:

تُعد منطقة الزلقة التابعة لمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، من أشهر المناطق المرتبطة بالتراث السيناوي، كونها شاهدة على أكثر السباقات الرياضية التراثية التي يمارسها أبناء البادية من القبائل البدوية بالمحافظة، ألا وهو سباق الهجن المعروف باسم "سباق الزلقة"، الذي يجري بين أعرق قبيلتين من قبائل جنوب سيناء البدوية.

ويعتبر "سباق الزلقة" أكثر من مجرد سباق هجن عادي، فهو حدث تاريخي يُقام سنويًا في 8 يناير، ويجمع بين قبيلتي المزينة والترابين في أجواء من التنافس الشريف والأخوة والحفاظ على التراث الأصيل.

قال الشيخ موسى الوج من مدينة نويبع، إن منطقة الزلقة تشتهر بالهدوء والطبيعة الخلابة، وهي وجهة سياحية جذابة للباحثين عن الاسترخاء، كما ارتبطت بالسباق التراثي الذي يُقام منذ أكثر من 40 عامًا، ويعكس وحدة أبناء البادية ويحفظ موروث الآباء والأجداد، مؤكّدًا أن المنافسة الحقيقية في السباق عنوانها الاحترام والفخر بالهوية.

وأضاف أن السباق يشارك فيه أفراد القبيلتين من كافة مدن المحافظة والمحافظات الأخرى، ويحضره الكبار والصغار، بالإضافة إلى عدد كبير من السائحين الذين يستمتعون بأجواء الزلقة خلال زيارتهم السياحية، ما يجعل المكان ذا قيمة تاريخية وتراثية وسياحية مهمة.

وأشار الشيخ صالح جميع، من مدينة نويبع، إلى أن الزلقة هي الأصل الحقيقي لسباقات الهجن، وأي مكان آخر لن يعوّض الإحساس الذي يشعر به أبناء البادية بالفخر والاعتزاز بالتراث، فهو مكان يخلّف الحنين ويجمع القلوب كما تفعل الزلقة، فهو ليس مجرد أرض لإقامة السباق، بل ذاكرة وتاريخ حي.

وأكد صالح جميع أن سباق الزلقة له إحساس خاص لا يتكرر، وجو مختلف لا يُنقل ولا يُستبدل، فهو صوت الهجن وغبار الأرض ولمة الناس وطقوس متوارثة عن الآباء والأجداد.

وأشار الشيخ محمد أبو صبيح المزيني، من قبيلة المزينة، إلى أن السباق يُقام سنويًا بالاتفاق بين قبيلتي مزينة والترابين في نفس المكان، الذي استضاف السباق لأكثر من 40 عامًا، ويعد رمزًا للأصالة والتاريخ والتلاقي بين أعرق قبيلتين، ويجمع بين أجواء الصحراء، ولقاء الأصدقاء والأحباب، ليشكل صورة جميلة عن سيناء وأهلها.