سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالدائرة السابعة الملغاة في المرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لانتخابات الإعادة، المقرر لها يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير الجاري.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان الفرعية البالغ عددها 55 بدائرة البلينا، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان، لافتًا إلى وجود خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بمركز ومدينة البلينا ومديريات الخدمات، لمتابعة الموقف أولًا بأول.

ومن الجدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد في غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات القابضة لتلقي أية بلاغات والتعامل معها فورًا.