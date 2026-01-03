المنوفية - أحمد الباهي:

أُصيب عامل، اليوم السبت، بإصابات بالغة إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله داخل موقع إنشاءات بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتلقى مستشفى شبين الكوم التعليمي المصاب "عمرو.إ"، 27 عامًا، يعمل نجارًا مسلحًا ومقيمًا بالمدينة، عقب سقوطه من ارتفاع داخل موقع بناء تابع لإحدى شركات المقاولات، وذلك أمام محطة القطار الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة العامل بكسر مضاعف في مفصل الركبة، إلى جانب جروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له وإيداعه المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

واتهمت أسرة المصاب شركة المقاولات والمقاول المسؤول بالإهمال، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة غياب إجراءات السلامة والصحة المهنية وعدم توفير وسائل التأمين اللازمة للعاملين داخل الموقع، خاصة أثناء العمل في الأدوار المرتفعة.

وحررت الأسرة محضرًا بالواقعة، مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية داخل موقع العمل.