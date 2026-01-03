قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة عام مع الشغل، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهمة السب والقذف والتشهير بحبيبته السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس من عام 2025، حين تقدمت فتاة ببلاغ رسمي ضد حبيبها السابق، اتهمته فيه بنشر صورها وبياناتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، إلى جانب إرسال رسائل تتضمن سبًا وقذفًا وعبارات تهديد عبر تطبيق "واتساب".

وبعد فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة من قبل مباحث الإنترنت، ثبتت صحة الواقعة، ليتم إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية بقنا، والتي قضت غيابيًا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه، مع كفالة مالية لإيقاف تنفيذ العقوبة، على خلفية جريمة التشهير والإساءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.