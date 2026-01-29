إعلان

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:25 م 29/01/2026

إسعاف أرشيفية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران، في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بطريق موط – المطار بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع كريم عشري عيد شحاته، ٤٣ عامًا ومقيم مركز الفشن محافظة بني سويف، وإصابة محمد وائل حسن محمد، 22 عامًا، ومقيم أبو حماد محافظة الشرقية، عبد الله حسني عبد الحميد محمد، 27 عامًا ومقيم بمركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين وجثة المتوفى لمستشفى الداخلة العام، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص حادث مروري الوادي الجديد

