قضت محكمة جنايات بورسعيد، ببراءة زوج كان متهمًا في واقعة إلقاء زوجته من شرفة منزلهما بمنطقة القابوطي الجديد، وذلك بعد نفي المجني عليها حدوث الواقعة وتأكيدها أمام جهات التحقيق والقضاء أنها لم تتعرض لأي اعتداء من زوجها.



تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بسقوط سيدة شابة من شرفة منزلها بالطابق الثاني في منطقة القابوطي الجديد بمحافظة بورسعيد، حيث جرى نقلها إلى مستشفى السلام في حالة صحية حرجة، تعاني من كسور متعددة وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وباشرت الأجهزة الأمنية حينها التحريات حول الواقعة، والتي أشارت في بدايتها إلى وجود شبهة جنائية، خاصة بعد أقوال أسرة المصابة التي اتهمت الزوج بالتعدي عليها وإلقائها من شرفة المنزل عقب مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية، ليتم ضبط الزوج وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

وخلال سير التحقيقات، أدلت الزوجة بأقوال جديدة أمام جهات التحقيق، أكدت فيها أنها لم تتعرض للاعتداء من زوجها، وأن ما حدث كان سقوطًا عرضيًا، نافية تمامًا قيامه بدفعها أو التعدي عليها بأي صورة، موضحة أن ما أثير حول الواقعة لا يمت للحقيقة بصلة، وأن زوجها لم يتسبب في إصابتها.

وبعد نظر القضية والاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود الإثبات والدفاع، والاطلاع على التقارير الطبية وتحريات المباحث، قضت المحكمة ببراءة الزوج من التهمة المنسوبة إليه.