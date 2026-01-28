إعلان

من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار المحامي

كتب : علي عبد المنعم

04:11 م 28/01/2026
خلف بريق المعدن الأصفر وحكايات الثراء السريع في أعالي الجبال، انطوت قصة (م. ع. ر) المعروف إعلاميًا بـ "ملك الذهب"، على فصول من الصراع لم تكن لتخرج إلى العلن لولا "مشهد سينمائي" أعاد تسليط الأضواء عليها من جديد.

إمبراطورية الجبل وحلم الثراء

لسنوات، ارتبط اسم "ملك الذهب" بمناطق التنقيب الوعرة في جبال الصعيد والبحر الأحمر، هناك، حيث الطبيعة القاسية، استطاع الرجل أن يبني نفوذًا واسعًا، لم يكن مجرد عمل في التنقيب، بل كانت "إمبراطورية" يحكمها منطق القوة والتنافس، وبحسب التحريات، تحول هذا التنافس إلى صراعات مسلحة مع أطراف أخرى، كانت تهدف جميعها للسيطرة على "كنوز الجبل".

الدماء نقطة التحول

لم تدم لغة المال طويلاً، إذ سرعان ما حلت محلها لغة الرصاص، بدأت الدائرة بمقتل شقيق المتهم وإخفاء جثمانه، وهو ما فجّر سلسلة من أحداث الانتقام المتبادل، انتهت هذه المواجهات الدامية بمقتل خصمه، لتتوقف رحلة "الملك" في الجبل وتبدأ رحلته في ردهات المحاكم، والتي انتهت بصدور حكم الإعدام بحقه، ليرتدي "البدلة الحمراء" بدلاً من أحلام الثراء التي طاردها لسنوات.

المحامي والسيجار

وبينما كانت القضية تسير في مساراتها القانونية الهادئة، جاء ظهور المحامي أشرف نبيل ليثير عاصفة من الجدل، مشهد إقلاعه بطائرة خاصة، يحيط به حراس بملابس سوداء بينما يتصاعد دخان سيجاره، لم يكن مجرد إعلان عن قبول القضية، بل كان "الفتيل" الذي أعاد حكاية "ملك الذهب" إلى صدارة "التريند".

انقسمت الآراء حول هذا الظهور؛ فمنهم من رآه "وجاهة" مهنية، ومنهم من انتقده بصفته استعراضاً لا يتفق مع هيبة قضايا الإعدام، لكن النتيجة كانت واحدة: أصبح الجميع يبحث عن هوية ذلك الرجل الذي يقاتل المحامي الشهير لإنقاذ رقبته.

نهاية الرحلة

بالأمس أصدرت محكمة جنايات مستأنف أسوان، قرارًا بتأجيل نظر قضية المتهم "م. ع" وشقيقه "أحمد"، المدانين في قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جلسة شهر مارس المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره الفني، في محاولة لفتح ثغرة في الحكم السابق الصادر ضدهما بالإعدام من محكمة أول درجة، بانتظار فصول التقاضي القادمة، في قصة تلخص كيف يمكن لبريق الذهب أن يقود صاحبه إلى نهايات لم تكن في الحسبان، وكيف يمكن لتفاصيل بسيطة مثل "سيجار محامٍ" أن تفتح ملفات كادت أن تُطوى في طي النسيان.

ملك الذهب مغارات التنقيب الثراء السريع

