إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

11:38 ص 28/01/2026

حادث تصادم ارشيفية

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث مروري وقع أسفل كوبري المستقبل بدخلة مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، إثر تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف.

وتلقت هيئة الإسعاف، إخطارًا بالحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

وأوضح مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وجرى تصنيف حالاتهم الصحية على أنها متوسطة ومستقرة، مشيرًا إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر أن سيارة الميكروباص المتسببة في الحادث تحمل لوحات معدنية رقم 2985 ط س س، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات وفاة جراء الحادث.

وفي سياق متصل، جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحادث ومنع تكراره.

حادث تصادم اصابة أشخاص الإسماعيلية

