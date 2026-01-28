إعلان

طوارئ في جنوب سيناء لمواجهة الرياح والصقيع.. وسانت كاترين تسجل 3 درجات

كتب : رضا السيد

10:47 ص 28/01/2026
تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقس غائم جزئي بكافة المدن، ونشاط الرياح التي أدت إلى الإحساس بشدة برودة الطقس، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس مائل للحرارة نهارا لكن نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها 37 كيلو في الساعة، مع ظهور السحب في بعض المناطق التي تجعله غائم جزئي، ساهموا في الإحساس بشدة برودة الطقس، مشيرا إلى أن الأجواء ليلا شديدة البرودة، وتصل إلى حد الصقيع بمدينة سانت كاترين.

وأوضح أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، والتأكيد على كافة الجهات المعنية بالجاهزية المستمرة على مدار 24 ساعة لمجابهة أي طوارئ تحدث نتيجة لتداعيات الطقس.

وأكد أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة الطرق الدولية، كون الرياح قد تكون مثيرة للرمال الخفيفة، والتنسيق مع إدارات المرور لتكثيف تواجدها على الطرق، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة.

وأشار إلى أن حالة البحر معتدلة، وحركة الملاحة في الموانئ البحرية مستقرة على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية بخليجي العقبة والسويس شمالية غربية، ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 21 والصغرى 10، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 10، وفي مدينة طابا العظمى 10 والصغرى 9، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 23 و الصغرى 3، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 24 والصغرى 15 درجة.

الطقس درجات الحرارة سانت كاترين

