المشدد 6 سنوات لمزارع متهم بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:56 م 27/01/2026

سجن - تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم مزارع مبلغًا ماليًا قدره 100,000 جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم محمود ر م أ م، 37 سنة، مقيم البرادعة – مركز القناطر الخيرية، ويعمل مزارعًا وسمسار مواشي، إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 3011 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 578 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأوضحت أوراق الإحالة أنه في يوم 31 / 1 / 2025، وبدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا (أحادي استيل المورفين) بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش»، بالمخالفة للقانون، فضلًا عن إحرازه ذخيرة عبارة عن طلقة واحدة مما تستخدم في الأسلحة النارية، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وبعد نظر القضية ومناقشة أدلتها، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد والغرامة المالية المقررة، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات وأوراق الدعوى.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الإتجار في المخدرات حيازة سلاح ناري محافظة القليوبية

