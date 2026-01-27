إعلان

حكومة جنوب السودان تحذر قوات المعارضة من استمرار القتال

كتب : مصراوي

05:26 م 27/01/2026

مسلحين - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

حثت حكومة جنوب السودان قوات المعارضة على وقف القتال، اليوم الثلاثاء، قائلة إن تقدم المتمردين والاشتباكات المستمرة التي تسببت بالفعل في نزوح جماعي في ولاية جونقلي تهدد بإشعال الحرب الأهلية من جديد.

وتقول الأمم المتحدة إن الاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الموالين للجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة تحدث على نطاق لم تشهده البلاد منذ 2017.

وقالت الحكومة إن قواتها صدت تقدم المتمردين في جونقلي، التي تمتد من الحدود مع إثيوبيا إلى وسط جنوب السودان.

وقال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أتينج ويك أتينج، في بيان "العملية الأمنية الجارية في ولاية جونقلي الشمالية هي إجراء قانوني وضروري يهدف إلى وقف تقدم قوات المتمردين واستعادة النظام العام وحماية المدنيين".

وأضاف "تدعو الحكومة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة إلى وقف الأعمال العدائية فورا... أي أعمال تقوض اتفاق (2018) تشكل تهديدا خطيرا للسلام وتعرض العملية الانتقالية الجارية للخطر".

وأمر جيش جنوب السودان، يوم الأحد، جميع المدنيين وأفراد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيميس) ومنظمات الإغاثة الأخرى بإخلاء ثلاث مقاطعات في جونقلي قبل عمليته ضد قوات المعارضة.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن البعثة عبرت عن قلقها من أن القتال قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين للخطر

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، يوم الأحد، إن ما لا يقل عن 180 ألف شخص في جونقلي نزحوا بالفعل بسبب القتال.

ودارت الحرب الأهلية من 2013 إلى 2018 بين قوات الرئيس سلفاكير والقوات الموالية لنائبه رياك مشار على أسس عرقية إلى حد بعيد، وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص.

ويخضع مشار حاليا للمحاكمة بتهمة الخيانة، بعد أن اجتاحت ميليشيا عرقية لها علاقات تاريخية مع الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة العام الماضي قاعدة عسكرية في بلدة الناصر الشمالية الشرقية. وينفي مشار التهم الموجهة إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حكومة جنوب السودان المتمردين اشتباكات أتينج ويك أتينج قوات المعارضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| اجتماع حكومي لتوطين صناعة السيارات.. و"التمريض" تعلق على
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| اجتماع حكومي لتوطين صناعة السيارات.. و"التمريض" تعلق على
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
حوادث وقضايا

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا
أخبار المحافظات

القصة الكاملة لملحمة السفينة "ستار".. هكذا أنقذ القبطان "أحمد" مهاجرًا
بعد حفل تخرجهم.. الداخلية توقف 6 معاوني الأمن عن العمل وتحيلهم للتأديب
حوادث وقضايا

بعد حفل تخرجهم.. الداخلية توقف 6 معاوني الأمن عن العمل وتحيلهم للتأديب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى