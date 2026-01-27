إعلان

"تيتان للأسمنت" تستهدف ضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه خلال 4 سنوات

دينا خالد

05:20 م 27/01/2026

عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر لصناعة الأسمنت

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر لصناعة الأسمنت، إنه لابد من العمل على استقرار البيئة التشريعية والتعاقدية الخاصة بالمحاجر التعدينية، حيث أن عقود التعدين أصبحت تتراوح بين سنة و3 سنوات وهي مدة قليلة لا تجذب المستثمرين.

وأوضح رضا، خلال كلمته في ورشة عمل متخصصة حول صناعة الأسمنت، أن استهلاك الأسمنت هو ثاني أكثر استهلاك عالمي بعد المياة، لذلك تحظى صناعة الأسمنت باهتمام عالمي واسع.

وأشار رضا، إلى أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت وصل لنحو 69 مليون طن.

وأوضح رضا، أن هناك ارتفاعا في استهلاك مصر من الأسمنت، حيث وصل نحو 54 مليون طن خلال عام 2025 ، مقابل 48 مليون طن خلال عام 2024، ما يؤدي إلى فائض محلي يقدر بنحو 15 مليون طن.

وأضاف رضا أن أسعار الأسمنت بدأت تتجاوز التكلفة الفعلية اعتبارًا من مايو 2025، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة على الشركات.

وبحسب رضا، وصل عدد شركات الأسمنت في مصر نحو سجل 19 شركة بإجمالي 22 مصنعا.

وتشمل الأسواق التصديرية الرئيسية كلًا من ليبيا، ودول شرق البحر المتوسط، وغرب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، مع ظهور أسواق جديدة مثل غزة وسوريا مدفوعة بجهود إعادة الإعمار. كما يتوقع إعادة تشغيل ستة خطوط إنتاج متوقفة، بما يضيف طاقة إنتاجية تقدر بنحو 7.7 مليون طن، بحسب رضا.

