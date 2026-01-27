إعلان

بالفيديو.. تعثر وسقوط رئيس نيجيريا أثناء سيره بجانب أردوغان

كتب : مصراوي

05:24 م 27/01/2026

لجظة وقوع الرئيس النيجيري صورة من الفيديو

مصراوي

تعرّض رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، للعثور والسقوط على السجادة الحمراء، بعد مراسم الاستقبال الرسمية، وذلك خلال زيارته إلى تركيا بدعوة من الرئيس أردوغان.

ووصل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إلى أنقرة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين نيجيريا وتركيا.

ومن المتوقع أن تعمّق زيارة الرئيس تينوبو التعاون بين نيجيريا وتركيا في قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعاون في الدفاع والأمن، والتعليم، والطاقة، وتطوير البنية التحتية، والطيران، ونقل التكنولوجيا.

