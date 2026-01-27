بالفيديو.. تعثر وسقوط رئيس نيجيريا أثناء سيره بجانب أردوغان

مصراوي

تعرّض رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، للعثور والسقوط على السجادة الحمراء، بعد مراسم الاستقبال الرسمية، وذلك خلال زيارته إلى تركيا بدعوة من الرئيس أردوغان.

Nigeria’s President Bola Ahmed Tinubu, visiting Türkiye at the invitation of President Erdogan, tripped and fell on a carpet after the official welcome ceremony.



He’s fine. pic.twitter.com/VlqFNpTRWA — Clash Report (@clashreport) January 27, 2026

ووصل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إلى أنقرة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين نيجيريا وتركيا.

ومن المتوقع أن تعمّق زيارة الرئيس تينوبو التعاون بين نيجيريا وتركيا في قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعاون في الدفاع والأمن، والتعليم، والطاقة، وتطوير البنية التحتية، والطيران، ونقل التكنولوجيا.