كشفت ناشطة إسرائيلية عن ادعاءات وسائل إعلام عبرية تحدثت عن مقتلها خلال الاحتجاجات في إيران، معربة عن صدمتها عندما شاهدت خبر وفاتها رغم وجودها في منزلها.

وعرضت "القناة 12" العبرية صورة للناشطة الإسرائيلية نويا تسيون ضمن نشرة إخبارية على أنها إحدى ضحايا الاحتجاجات في إيران.

وأثار الحادث رد فعلها مباشرة على تطبيق تيك توك، حيث أعربت عن صدمتها، فيما دعت بعض التعليقات على الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام.

وقالت القناة 12 أثناء عرض الصورة: "قُتل أربعة إيرانيين من أصول يهودية خلال الاحتجاجات في إيران"، وأضافت أن "العدد قد يكون أعلى، ولكن بسبب انقطاع الإنترنت في إيران، من الصعب التحقق من صحة المعلومات القادمة من المنطقة".

وانتشرت لاحقًا هذه الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل صحفيين ووسائل إعلام أخرى باللغة العبرية، مع تكرار بعض المزاعم بأن عدد الضحايا اليهود في إيران ارتفع إلى خمسة.

أما القناة 14، المرتبطة باليمين المتطرف والمقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فأفادت بأن "من بين القتلى اليهود كان هناك أب يبلغ 32 عامًا، وزوجته 29 عامًا، وأحد أقاربهم 25 عامًا، وطفل يبلغ 15 عامًا، قُتلوا في شوارع طهران"، كما قدرت القناة، دون ذكر مصدر، أن حصيلة القتلى من الاحتجاجات وصلت إلى 36,000 متظاهر، واصفة ذلك بأنه "رقم مرتفع للغاية وفق جميع المعايير".

🇮🇱🇮🇷 | Una mujer israelí, Noya (Noa) Zion, se sorprendió al aparecer en la televisión israelí como supuesta víctima de las protestas en Irán. En un video demostró que estaba viva y que nunca había estado en Irán. pic.twitter.com/a3DMS1212B — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 26, 2026

وأثارت الفتاة الإسرائيلية جدلًا واسعًا على تيك توك، حيث أكدت أنها على قيد الحياة في منزلها، وتستعد لممارسة الرياضة، وقالت: "لم أتخيل أن يحدث هذا لي… ماذا يحصل؟ أنا في المنزل، وسأتجه إلى التدريب خلال نصف ساعة". وأضافت أنها لا تملك أي أقارب أو معارف في إيران ولم تسافر إليها مطلقًا.

حتى الآن، لم تصدر القناة 12 أو وسائل الإعلام الأخرى التي نقلت الخبر اعتذارًا رسميًا. وأوضحت القناة، في بيان وصفت فيه الأمر كتفسير، أن الصور المتداولة للضحايا اليهود المزعومين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بما في ذلك إسرائيل.