كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر ومبادراتها الاجتماعية، تخصيص مبلغ ٣٠ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، دعمًا للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء المعيشية، وتشمل الجهات المستفيدة ما يلي:

• جميع المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف، وعددها ٢٧ مديرية.

• ديوان عام الهيئة وجميع المناطق التابعة لها.

• مصنع سجاد دمنهور.

• مستشفى الدعاة.

• المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك سيكون من خلال النصف الثاني من العام المالي (٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م)، في إطار الحرص الدائم على تعزيز الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية لخدمة أبناء الوزارة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إتاحة القرض الحسن لجميع العاملين بها، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة، من أبرزها:

•إتاحة القرض الحسن للعاملين المتبقي لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان يُشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاث سنوات؛ وفاءً لعطائهم وتقديرًا لجهودهم.

•شمول المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة للقرض الحسن لأول مرة، مع إتاحة التقديم لهم طوال العام من خلال ديوان عام الوزارة أو المديريات، دون التقيد بالروابط الإلكترونية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع هذه المبالغ تُصرف تحت الإشراف والتوجيه المباشر من الإدارة العامة للبر، تحقيقًا لمبدأ الحماية الاجتماعية، وتعزيزًا للرضا الوظيفي، وتنميةً لقيم الولاء والانتماء بين أبناء الوزارة، بما يجسّد دورها الريادي في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن.

وأتاحت وزارة الأوقاف روابط التقديم للراغبين في الحصول على قرض حسن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا