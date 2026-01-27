محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد المجزر الآلي بمركز ههيا

الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال إحلال وتجديد المجزر الآلي بمركز ههيا، لمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ، في إطار جولاته الميدانية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضح المحافظ أن المجزر مقام على مساحة 535 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 75%، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة ههيا، وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المجازر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة، بما يضمن إجراء عمليات الذبح بشكل آمن ونظيف.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تستهدف القضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر، وتوفير لحوم حمراء آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من مخلفات الذبح من خلال إعادة تدويرها ومعالجتها بطرق آمنة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ههيا بضرورة إزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة، والالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المجزر الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، والأستاذ محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.