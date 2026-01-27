إعلان

إغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء في أيرلندا بسبب عاصفة تشاندرا

كتب : مصراوي

04:03 م 27/01/2026

عاصفة تشاندرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دبلن- (د ب ا)

تم إغلاق مئات المدارس في إيرلندا، كما أصبح عشرات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء بعدما ضربت عاصفة تشاندرا جزيرة إيرلندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن العواصف القوية والأمطار عرقلت حركة الطيران.

وفي إيرلندا الشمالية، تم إغلاق أكثر من 300 مدرسة، كما صدر تحذير باللون الأصفر من هطول أمطار في عدة مقاطعات.

وقد تم إغلاق ما لا يقل عن 30 رحلة في مطار مدينة بلفاست اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة الكهرباء في إيرلندا الشمالية إن 10 آلاف منشأة بدون كهرباء حاليا.

وقالت الشرطة إن استمرار هطول الأمطار أدى بالفعل لوقوع فيضانات في عدد من الطرق.

وفي جمهورية إيرلندا، قال مجلس إمدادات الكهرباء إن نحو 20 ألف منزل ومزرعة وشركة أصبحوا بلا كهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق المدارس انقطاع الكهرباء أيرلندا عاصفة تشاندرا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب بقضية المخدرات والدعارة
حوادث وقضايا

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب بقضية المخدرات والدعارة
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
شئون عربية و دولية

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى