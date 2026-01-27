شباب جنوب سيناء تطلق فعاليات توعوية لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظّمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ندوة توعوية حول مواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، وذلك لأعضاء برلمان الطلائع والشباب، بمقر ديوان عام المديرية، ضمن خطة نشاط الإدارة.

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وهدفت الندوة إلى رفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، سواء كانت مخاطر قانونية أو أمنية أو إنسانية، مع تسليط الضوء على ما يتعرض له الشباب من استغلال ومخاطر جسيمة خلال رحلات الهجرة غير الآمنة، إلى جانب التعريف بالعقوبات القانونية المترتبة على هذه الظاهرة.

كما تناولت الندوة استعراض البدائل الإيجابية المتاحة أمام الشباب، وأهمية تنمية المهارات واكتساب الخبرات من خلال البرامج التدريبية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية بمراكز الشباب، بهدف بناء وعي الشباب، وتعزيز روح الانتماء لديهم، والتصدي لكافة الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.