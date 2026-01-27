إعلان

سقوط حمولة سيارة نقل بكورنيش الإسكندرية.. وتنبيه من المحافظة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:55 ص 27/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سقوط حمولة سيارة نقل بكورنيش الإسكندرية (3)
  • عرض 4 صورة
    سقوط حمولة سيارة نقل بكورنيش الإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    سقوط حمولة سيارة نقل بكورنيش الإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، نظرًا لسقوط حمولة سيارة نقل على الطريق أمام فندق رومانس في المسافة بين جليم وستانلي بكورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى إعاقة مرورية.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يؤثر هذا التكدس المروري على حركة السير للمتجهين إلى المنتزه، وأبو قير، أو طريق المحمودية، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تأخير يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة للوصول.

وطالبت المحافظة قائدي المركبات اتخاذ طرق بديلة عن طريق الجيش لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وحمولة الحجارة وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور.

وأكدت المحافظة أن الأجهزة المختصة تعمل حاليًا على سرعة التعامل مع الموقف ورفع العوائق في أسرع وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الإسكندرية كورنيش الإسكندرية سقوط حمولة سيارة نقل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية
شئون عربية و دولية

وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية
حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين رئيس أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين رئيس أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026