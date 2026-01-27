سقوط حمولة سيارة نقل بكورنيش الإسكندرية.. وتنبيه من المحافظة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، نظرًا لسقوط حمولة سيارة نقل على الطريق أمام فندق رومانس في المسافة بين جليم وستانلي بكورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى إعاقة مرورية.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يؤثر هذا التكدس المروري على حركة السير للمتجهين إلى المنتزه، وأبو قير، أو طريق المحمودية، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تأخير يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة للوصول.

وطالبت المحافظة قائدي المركبات اتخاذ طرق بديلة عن طريق الجيش لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وحمولة الحجارة وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور.

وأكدت المحافظة أن الأجهزة المختصة تعمل حاليًا على سرعة التعامل مع الموقف ورفع العوائق في أسرع وقت ممكن.