"صفر تهاون".. غلق 11 منشأة طبية خاصة بالبحيرة

كتب : مصراوي

06:33 م 26/01/2026

غلق وتشميع منشأة طبية

البحيرة - أحمد نصرة:


نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات رقابية موسعة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، حيث شملت الحملات المرور على 143 منشأة متنوعة بأنحاء المحافظة، وأسفرت عن تنفيذ 11 قرار غلق فوري لمنشآت ثبتت مخالفتها لاشتراطات الترخيص أو عملها بدونه، إلى جانب استصدار 23 قرار غلق آخر جارٍ اتخاذ الإجراءات لتنفيذها.


إنذارات ومهلة


تضمنت جهود الحملة فحص 5 شكاوى واردة والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، فضلًا عن توجيه 25 إنذارًا لمنشآت رُصدت بها بعض السلبيات غير الجسيمة، حيث قررت اللجان منحها مهلة زمنية محددة لتلافي الملاحظات وتصويب أوضاعها بما يتفق مع المعايير الصحية.


تطبيق القانون


ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على عدم التهاون مع أية مخالفات تمس صحة المواطنين، موجهة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان التطبيق الكامل للقانون، مع استمرار دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة على تطوير أدائها لتقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة.

صحة البحيرة غلق منشآت طبية

