"سنة بدل 3".. تخفيف حبس المتهم بـ"واقعة المقص" في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

06:41 م 26/01/2026

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم بالتعدي على معلم داخل إحدى المدارس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة المقص"، حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات.

تضمن منطوق الحكم إلغاء عقوبتي التعويض المدني والغرامة اللتين نص عليهما حكم محكمة أول درجة، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم من هيئة دفاع المتهم، لتقلص المحكمة بذلك العقوبة الإجمالية وتلغي الشق المالي الذي كان ملازمًا للحكم الأولي المشدد.

تعود أحداث القضية إلى اقتحام المتهم إحدى مدارس المحافظة والتعدي على معلم أثناء تأدية عمله، وهو الحادث الذي وثقته الكاميرات وأثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي فور تداول المقطع المصور، مما استوجب تحرك الأجهزة الأمنية لضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قدمته للمحاكمة العاجلة، لتصدر محكمة أول درجة حكمها السابق قبل أن يتم تخفيفه اليوم.

