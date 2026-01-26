إعلان

طعنها أمام طفليها.. الإعدام لقاتل زوجته بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:45 م 26/01/2026

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بإجماع الآراء وبعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بمعاقبة عاطل بالإعدام لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين أمام طفليها بمنطقة كرموز، وذلك في القضية رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج، ليسدل الستار على الجريمة التي بدأت ببلاغ لمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة المجني عليها "ر.ال.ع" مقتولة داخل شقتها.

خلافات ونفقة

كشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت تعاني من خلافات مع زوجها المتهم "م.ر.ع" بسبب توقفه عن الإنفاق على الأسرة وتركه منزل الزوجية لمدة عامين، مما اضطرها للنزول إلى العمل لتوفير احتياجات طفليها وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وهو ما قابله الزوج بتهديدات مستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

تطور الأمر يوم الواقعة، حيث اقتحم المتهم الشقة ليلاً بعد كسر الباب، وباغت زوجته بطعنات قاتلة باستخدام سكين كان بحوزته، ثم استل سكينًا آخر من المطبخ ليواصل اعتداءه عليها حتى فارقت الحياة أمام طفليها، قبل أن تحيله النيابة العامة للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

