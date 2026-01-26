أعلنت جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية، عن تنظيم عدد من الورش الفنية المتخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام، وذلك من خلال مركز الخدمة العامة لإنتاج وتسويق منتجات كلية الفنون التطبيقية.

وتهدف الورش إلى تنمية الخيال والمهارات اليدوية لدى الأطفال، وتعريفهم بعالم الفنون التطبيقية بأسلوب مبسط وآمن يتناسب مع أعمارهم، حيث تشمل مجالات متنوعة من بينها طباعة المنسوجات، والحُلي والإكسسوارات، والتشكيل المجسم، وتصميم الملابس والأزياء.

وتُقام الورش على مدار أربعة أيام، بواقع ثلاث ساعات يوميًا، تجمع بين التعلم والمتعة والأنشطة التفاعلية المتنوعة، بتنسيق الدكتورة نيفين فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتضمن اليوم الأول ورشة طباعة المنسوجات للأطفال، والتي تهدف إلى تنمية الحس اللوني من خلال الطباعة بالبصمة وبالاستنسل، بينما يشمل اليوم الثاني ورشة الحُلي والإكسسوارات، التي تركز على تنمية الدقة والتركيز من خلال تنفيذ إكسسوارات متنوعة باستخدام الخرز والسلك.

كما يتضمن اليوم الثالث ورشة التشكيل المجسم، والتي تهدف إلى تنمية الخيال والقدرة على التشكيل من خلال تكوين أشكال مجسمة بسيطة، فيما يختتم البرنامج باليوم الرابع بورشة تصميم الأزياء، التي تهدف إلى تنمية الخيال والإبداع من خلال الرسم والتلوين والتجريب والاكتشاف.