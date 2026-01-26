إعلان

بالصور- حريق هائل في أتوبيس سياحي بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

01:23 م 26/01/2026
    حريق أتوبيس سياحي على الطريق الدولي بشرم الشيخ
    حريق أتوبيس سياحي على الطريق الدولي 1
    حريق أتوبيس سياحي على الطريق الدولي
    حريق أتوبيس سياحي بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرض أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى الشركات السياحية، لحريق مفاجئ أثناء سيره على الطريق الدولي بجنوب سيناء "طريق الطور–شرم الشيخ"، على بعد 10 كيلومترات من كمين رأس محمد، في رحلة قادمة من مدينة المنصورة إلى شرم الشيخ.

وفوجئ الركاب بتصاعد ألسنة اللهب من الأتوبيس، ما دفع السائق للتوقف الفوري على جانب الطريق وإنزال جميع الركاب بسرعة حفاظًا على سلامتهم، دون وقوع أي إصابات، بينما امتدت النيران إلى شنط الركاب.

تلقت قوات تأمين الطريق إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأكد شهود عيان أن العناية الإلهية أنقذت جميع الركاب بسلام، رغم أن الحريق التهم جميع الأمتعة والحقائب.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وتحديد أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

