إيقاف ترام الرمل بالإسكندرية.. تعرف على 60 محطة لوسائل النقل البديلة (صور)

كتب : محمد عامر

11:14 ص 26/01/2026
    أسماء المحطات البديلة لترام الرمل في الإسكندرية (2)
    أسماء المحطات البديلة لترام الرمل في الإسكندرية (1)
    محطة أتوبيس في الإسكندرية (1)
    خريطة بالمسارات البديلة لترام الرمل في الإسكندرية
    محطة أتوبيس في الإسكندرية (2)
    وسائل نقل بديلة لترام الرمل في الإسكندرية (3)
    محطة أتوبيس في الإسكندرية (3)
    وسائل نقل بديلة لترام الرمل في الإسكندرية (2)

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن تحديد 60 محطة لوسائل النقل البديلة خلال فترة توقف ترام الرمل عن العمل، ضمن مشروع تطويره ورفع كفاءته، وذلك لمنع الوقوف العشوائي وتنظيم حركة المركبات.

وبحسب المحافظة، تتوزع المحطات على ثلاثة مسارات رئيسية: 16 محطة على كورنيش الإسكندرية، و17 محطة بطريق الحرية "أبو قير"، و27 محطة على مسار الترام.

- مواعيد إيقاف ترام الرمل

يبدأ الإيقاف التجريبي لترام الرمل في الفترة من 1 إلى 10 فبراير، في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، تليه المرحلة الأولى وهي إيقاف جزئي من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف، على نفس المسافة. ثم تبدأ المرحلة الثانية الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل في 1 أبريل المقبل.

- وسائل النقل البديلة

أعلن المحافظ عن تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة بداية من 1 فبراير، تشمل 90 ميني باص، 48 ميكروباص، و15 أتوبيس على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، عبر ثلاث مسارات رئيسية: الكورنيش، طريق الحرية، وخط الترام (النصر – باكوس).

وأضاف أنه سيتم تحديد محطات ثابتة لوقوف وسائل النقل البديلة لتجنب التوقف العشوائي، على أن تكون مدة التقاطر بين 3 و5 دقائق في المسارات الثلاثة.

كما سيتم إضافة 53 وسيلة نقل بديلة أخرى مع بدء الإيقاف الكلي لمسار الترام، ليصل الإجمالي إلى 206 مركبات لخدمة المواطنين خلال فترة التطوير.

