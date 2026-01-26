إعلان

محافظ الإسكندرية يعلن مواعيد اليوم الدراسي خلال توقف ترام الرمل (صور)

كتب : محمد عامر

11:09 ص 26/01/2026 تعديل في 11:09 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محطة أتوبيس في الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    محطة أتوبيس في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    وسائل نقل بديلة لترام الرمل في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    محطة أتوبيس في الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    وسائل نقل بديلة لترام الرمل في الإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    وسائل نقل بديلة لترام الرمل في الإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر:

كشف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن تنظيم فاصل زمني بين مواعيد بدء اليوم الدراسي بكليات جامعة الإسكندرية، وذلك لتقليل الكثافة المرورية وتواجد الطلاب في وسائل النقل خلال فترة توقف ترام الرمل عن العمل، تنفيذًا لمشروع تطويره ورفع كفاءته.

ووفقًا للمحافظة، يبدأ اليوم الجامعي في كليات الآداب، الحقوق، الأعمال، وطب الأسنان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، يليها طلاب كليات التربية، الطب البشري، والزراعة الساعة الثامنة والنصف، والمتبقي من طلاب كليات الآداب، التربية، الأعمال، الصيدلة، والزراعة الساعة التاسعة، بينما يبدأ باقي طلاب كلية الطب الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

مواعيد إيقاف ترام الرمل

يبدأ الإيقاف التجريبي لترام الرمل في الفترة من 1 إلى 10 فبراير، في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ثم تبدأ المرحلة الأولى، وهي إيقاف جزئي من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف، في نفس المسافة. تليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، والتي ستبدأ في 1 أبريل المقبل.

وسائل نقل بديلة لترام الرمل

أعلن المحافظ عن تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة بداية من 1 فبراير، تشمل 90 ميني باص، 48 ميكروباص، و15 أتوبيس، على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، عبر ثلاث مسارات رئيسية: الكورنيش، طريق الحرية، وخط الترام (النصر – باكوس).

وأضاف أن المحافظة ستحدد محطات ثابتة لوقوف وسائل النقل البديلة لتجنب التوقف العشوائي، على أن تكون مدة التقاطر بين 3 و5 دقائق في المسارات الثلاثة. كما سيتم إضافة 53 وسيلة نقل بديلة أخرى مع بدء الإيقاف الكلي لمسار الترام، ليصل الإجمالي إلى 206 مركبات لخدمة المواطنين خلال فترة التطوير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد خالد محافظ الإسكندرية جامعة الإسكندرية الكثافة المرورية ترام الرمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
"ابن أصول".. الغندور يوجه رسالة قوية لحسام حسن بسبب ناصر ماهر
رياضة محلية

"ابن أصول".. الغندور يوجه رسالة قوية لحسام حسن بسبب ناصر ماهر
دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
أخبار المحافظات

دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
علاقات

3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
ميرنا جميل بفستان جريء ونيكول سابا بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن
زووم

ميرنا جميل بفستان جريء ونيكول سابا بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين