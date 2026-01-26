محافظ الإسكندرية يعلن مواعيد اليوم الدراسي خلال توقف ترام الرمل (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

كشف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن تنظيم فاصل زمني بين مواعيد بدء اليوم الدراسي بكليات جامعة الإسكندرية، وذلك لتقليل الكثافة المرورية وتواجد الطلاب في وسائل النقل خلال فترة توقف ترام الرمل عن العمل، تنفيذًا لمشروع تطويره ورفع كفاءته.

ووفقًا للمحافظة، يبدأ اليوم الجامعي في كليات الآداب، الحقوق، الأعمال، وطب الأسنان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، يليها طلاب كليات التربية، الطب البشري، والزراعة الساعة الثامنة والنصف، والمتبقي من طلاب كليات الآداب، التربية، الأعمال، الصيدلة، والزراعة الساعة التاسعة، بينما يبدأ باقي طلاب كلية الطب الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

مواعيد إيقاف ترام الرمل

يبدأ الإيقاف التجريبي لترام الرمل في الفترة من 1 إلى 10 فبراير، في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ثم تبدأ المرحلة الأولى، وهي إيقاف جزئي من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف، في نفس المسافة. تليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، والتي ستبدأ في 1 أبريل المقبل.

وسائل نقل بديلة لترام الرمل

أعلن المحافظ عن تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة بداية من 1 فبراير، تشمل 90 ميني باص، 48 ميكروباص، و15 أتوبيس، على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، عبر ثلاث مسارات رئيسية: الكورنيش، طريق الحرية، وخط الترام (النصر – باكوس).

وأضاف أن المحافظة ستحدد محطات ثابتة لوقوف وسائل النقل البديلة لتجنب التوقف العشوائي، على أن تكون مدة التقاطر بين 3 و5 دقائق في المسارات الثلاثة. كما سيتم إضافة 53 وسيلة نقل بديلة أخرى مع بدء الإيقاف الكلي لمسار الترام، ليصل الإجمالي إلى 206 مركبات لخدمة المواطنين خلال فترة التطوير.