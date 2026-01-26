إعلان

179 مليون جنيه لتمويل 3817 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقنا خلال عام

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:52 ص 26/01/2026

179 مليون جنيه لتمويل 3817 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقنا خلال عام

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أعلن المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أن الجهاز ضخ خلال العام الماضي تمويلات بلغت 179 مليونًا و13 ألفًا و855 جنيهًا، لدعم 3817 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لصالح شباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وأوضح العماري أن التمويلات شملت 25 مشروعًا صغيرًا بإجمالي 53 مليونًا و386 ألفًا و233 جنيهًا، أسهمت في توفير 497 فرصة عمل، إلى جانب 3792 مشروعًا متناهي الصغر، حصلت على تمويل قدره 125 مليونًا و627 ألفًا و622 جنيهًا، وأسفرت عن توفير 7609 فرص عمل.

وأشار رئيس فرع الجهاز إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ووسيلة فعالة لزيادة الإنتاج والحد من البطالة عبر إتاحة فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

