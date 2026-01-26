الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بدء الإيقاف التجريبي لترام الرمل اعتبارًا من 1 فبراير وحتى 10 فبراير الجاري، وذلك في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، كتجربة لقياس مدى جودة وكفاية وسائل النقل البديلة.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، تبدأ المرحلة الأولى، والتي تُعد إيقافًا جزئيًا لترام الرمل، اعتبارًا من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف، في المسافة من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ثم تليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، والتي ستبدأ في 1 أبريل المقبل.

- وسائل نقل بديلة لترام الرمل

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنه جرى إعداد خطة متكاملة لتشغيل وسائل نقل بديلة بالتزامن مع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل، تستهدف استيعاب أعداد الركاب الذين يخدمهم مسار الترام في نفس النطاق الجغرافي.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري بدءًا من 1 فبراير تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة، تشمل: 90 ميني باص، و48 ميكروباص، و15 أتوبيس، على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، عبر ثلاثة مسارات رئيسية هي: «الكورنيش، طريق الحرية، وخط الترام (النصر – باكوس)».

- 3 مسارات لنقل الركاب

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه سيتم تحديد محطات ثابتة لوقوف وسائل النقل البديلة، لمنع التوقف العشوائي، على أن تتراوح مدة التقاطر بين 3 و5 دقائق في المسارات الثلاثة.

وأوضح أنه مع بدء الإيقاف الكلي لمسار الترام، سيتم إضافة 53 وسيلة نقل بديلة أخرى، ليصل إجمالي عدد المركبات العاملة إلى 206 مركبات لخدمة المواطنين.