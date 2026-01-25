كتب - مختار صالح:

في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون "الأب" هو الحصن والملجأ، تحول عاطل بقرية أجهور الرمل بالمنوفية إلى "جلاد" يمارس أبشع صنوف التعذيب البدني ضد قطعة من فلذة كبده، لم يكتفِ المتهم بحجز حرية طفله، بل ترك على جسده الصغير ندوبًا تحكي قصة وحشية تجردت من كل معاني الإنسانية، ليكون الرد من منصة القضاء حازمًا وباتًا.

- استغاثة من خلف الأبواب المغلقة

بدأت خيوط المأساة ببلاغ هز مركز قويسنا، حيث وردت معلومات للمأمور العميد نبيل مسلم، تفيد بقيام أب باحتجاز نجله داخل منزله بقرية "أجهور الرمل" وممارسة التعذيب البدني الممنهج ضده. ومع انتقال الأجهزة الأمنية فوراً إلى موقع البلاغ، تكشفت الحقائق الصادمة؛ حيث وُجد الطفل بجسد تملؤه آثار الضرب والتنكيل في أماكن متفرقة.

- أنكر الجريمة وكذبته التحريات

أمام رجال المباحث، حاول الأب المتهم المراوغة والهروب من فعلته النكراء، حيث أنكر تماماً قيامه بتعذيب ابنه، محاولاً تبرير الإصابات أو نفي صلته بها. إلا أن تحريات المباحث الجنائية، بإشراف اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، كانت له بالمرصاد؛ حيث أكدت شهادات الجيران وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأثبتت أن الأب استغل سلطته الأبوية لحجز حرية الطفل وإيذائه بدنياً بشكل وحشي.

- العدالة تقتص للطفل المكلوم

بعد تداول القضية في أروقة محكمة جنايات شبين الكوم، استقر يقين المحكمة على إدانة الأب الذي "تجرد من مشاعره"، وبناءً عليه قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار هشام السعودى السطوحى رئيس الدائرة الثالثة جنايات، وبعضوية كلا من: المستشار تامر كمال نجيب والمستشار مصطفى محمد المصرى والمستشار أحمد فؤاد ، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات لأب المتهم بتعذيب نجله.

وتأتي هذه العقوبة (6 سنوات مشدد) لتشكل رادعاً قانونياً في قضايا العنف الأسرى، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية وتقارير الفحص الفني التي أثبتت واقعة التعذيب، رغم إنكار المتهم، لترسخ المحكمة مبدأ حماية الطفولة وضمان سلامة النشء من أي اعتداءات جسدية أو نفسية.