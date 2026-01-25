تعليم أسيوط: مراجعات مزدوجة لضمان حقوق طلاب الشهادة الإعدادية

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، سير أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2026، والتي يشارك فيها أكثر من 2300 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكثيف المتابعات لعمليات الامتحانات ولجان تقدير الدرجات.

جرى ذلك بحضور محمد صلاح عبد البديع، رئيس لجنة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، ورمضان متولي، الموجه العام للغة الإنجليزية.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في مقر مدرسة أسيوط الثانوية التجارية بحي غرب، حيث التقى بالمقدّرين والموجّهين والمشرفين. وحثّهم على الالتزام التام بمعايير وضوابط التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المراجعات تحت مسؤولية الموجهين الأوائل وموجه عام المادة لضمان دقة سير العمل.

وأشار دسوقي إلى أن أعمال التصحيح انطلقت أمس السبت داخل 4 مقرات رئيسية على مستوى المحافظة، تشمل مدارس: التجارة الثانوية بنات، والإمام علي بن أبي طالب الابتدائية، وجمال فرغلي سلطان الثانوية، واللواء نبيل العزبي الابتدائية بمدينة أسيوط، إضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية"، وذلك في التزام كامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية التقدير.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التشديد على تطبيق أعلى مستويات الانضباط والدقة في تقدير الدرجات لجميع المواد؛ تحقيقًا للعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. كما وجّه بضرورة الالتزام بالشفافية في التصحيح، وضمان سرية البيانات، وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابات، مع تفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تحت إشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة عمل مناسبة للمصححين.

واختتم دسوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن أعمال التصحيح ستستمر خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا من الجهة المختصة.