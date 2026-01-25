إعلان

تداول 54 ألف طن بضائع و1367 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب : رضا السيد

10:12 ص 25/01/2026

أرشيفية

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 54 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1367 شاحنة و94 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2100 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 35 ألف طن بضائع، و724 شاحنة و82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 19 ألف طن بضائع، و643 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MAR وعلى متنها 27 ألف طن ألمونيوم قادمة من السعودية، كما يستقبل السفينتين Alcudia Express وأمل، ويشهد مغادرة السفينتين PELAGOS Express، Poseidon Express ، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين PELAGOS Express والحرية2 ، وشهد مغادرة السفن Alcudia Express ، Pan LiLi وأمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 4300 طن بضائع، و364 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين و سينا.

موانئ البحر الأحمر حركة السفن حركة الواردات

