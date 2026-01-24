

الإسكندرية - محمد عامر:



قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة عامل وتاجر لاتهامهما بقتل شاب بالأسلحة البيضاء في منطقة العجمي، ومثّلا بجثته ببتر الكف وتصويرها "سيلفي" ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 21 مارس المقبل لسماع الشهود والمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، وعمر سليم، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.



تعود وقائع القضية إلى تلقي قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بشارع مسجد عبدالفتاح الطلخاوي، متفرع من طريق "الإسكندرية – مطروح"، ووجود مصاب.



انتقل ضباط القسم وتبين أن المجني عليه مصاب بطعنات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتوفي عقب نقله للمستشفى متأثرًا بإصابته التي أحدثت هبوطًا حادًا في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.



وكشفت التحريات أن المتهم الأول "م.ع.م" عامل نجارة اعتدى عام 2018 على أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربًا، وأُلقي القبض عليه لاحقًا، وتبين أن المجني عليه ووالدته أبلغوا عنه الشرطة، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات لتهمة مقاومة السلطات وسنة بتهمة حيازة سلاح أبيض.



بعد تنفيذ عقوبته، التقى المتهم بالمجني عليه في منطقة مينا البصل، وحدثت مشادة أُصيب خلالها المتهم الأول بسلاح ناري في القدم، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات. وتبين أنه بعد انتهاء مدة عقوبة المجني عليه، وأثناء فتحه محل منظفات بمنطقة الدخيلة، حدثت مشادة مع المتهم الثاني "خ.س.خ" تاجر، ألقى المجني عليه مادة حارقة على وجهه ما أدى إلى إصابته، وحُكم عليه بالحبس 6 أشهر.



أوضحت التحقيقات أن المجني عليه كان يقيم خارج دائرة قسم الدخيلة خشية انتقام المتهمين، إلا أنه يوم الحادث ذهب إلى ميكانيكي سيارات في الشارع محل الواقعة، وعند علم المتهم الأول بوجوده حضر حاملًا سلاحًا أبيض وتعدى عليه بعدة طعنات نافذة.



كما صور المتهم المجني عليه غارقًا في دمائه، وحضر المتهم الثاني وبحوزته أسلحة بيضاء انهال به بعدة طعنات، ومنع الأهالي من التدخل.



وأكدت التحقيقات أنه عقب سقوط المجني عليه أرضًا، قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسيف وبتر كف يده اليمنى، وصوّر الواقعة بمقطع فيديو وأخذا صور "سيلفي" تظهر ملابسهما ملطخة بالدماء، ثم استقلا دراجة بخارية (تروسيكل) وفرا هاربين.



ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لجلسة 21 مارس المقبل.