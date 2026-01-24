محافظ أسوان يتدخل لحل أزمة تراكم المياه الجوفية بمنطقة الكرور (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته العاجلة لمديرية الري بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال الربط بشبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية التابعة للري.



ويأتي ذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استجابة لمطالب وشكاوى أهالي منطقة الكرور بشأن تراكم المياه عند المدخل الرئيسي للمنطقة والشوارع الجانبية، وأسفل كوبرى الخزان البديل نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال دون انتظار استكمال الإجراءات الإدارية أو الانتهاء من المقايسات والتنسيقات الخاصة بالمشروع، وفي الوقت ذاته الاستمرار في أعمال شفط وكسح المياه المتراكمة من الشوارع بواسطة سيارات شركة المياه للتخفيف الفوري من معاناة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الربط بالشبكة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه بالتوازي يتم تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والزراعة لتحسين منظومة الصرف الصحي بالمنطقة، تتضمن إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم (12) بتكلفة تتجاوز 165 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب مطرقة مائية جديدة بمواصفات فنية عالية بمحطة رقم (11).

ولفت المحافظ إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالي لتنفيذ أعمال تركيب وتوصيل خط طرد جديد على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى من محطة الكرور وحتى مطبق الشرطة العسكرية، على أن تمتد المرحلة الثانية حتى محطة رقم (13)، بإجمالي أطوال تصل إلى 4 كم، وبتكلفة تتجاوز 40 مليون جنيه، بما يسهم في إنهاء المشكلة بشكل جذري وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.