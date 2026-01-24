شبهة جنائية من عدمه.. تشريح جثامين أسرة ضحايا تسرب الغاز بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية تشريح جثامين أم وأطفالها الأربعة، ضحايا واقعة تسرب الغاز داخل شقة سكنية بحي غرب شبرا الخيمة، للوقوف على السبب الدقيق للوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

وجّهت النيابة العامة بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، مع انتداب طبيب شرعي لتشريحها وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار حروق، وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن حريق أو تسرب غاز.

كما شملت قرارات النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الواقعة، ورفع آثار الحريق، وتحديد أسباب اندلاعه، ومعرفة ما إذا كان ناجمًا عن تسرب الغاز أو وجود شبهة جنائية، مع إعداد تقرير فني شامل حول ملابسات الحادث.

وقررت النيابة أيضًا انتداب فني مختص من شركة الغاز لفحص توصيلات الغاز وسخان الشقة، والتأكد من وجود أي تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وطالبت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروف وملابساتها، وموافاتها بنتائج التقارير الفنية فور الانتهاء منها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

