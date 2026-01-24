بالصور- نويبع تطلق حملة نظافة موسعة للشواطئ العامة

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الإدارة العامة لشئون البيئة بالوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حملة نظافة موسعة على الشواطئ العامة والبيئية، بالتنسيق مع وزارة البيئة وجمعية حماية لتنمية المجتمع، بهدف الحفاظ على نظافة شواطئ المدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن السياحية، تزامنًا مع زيادة الإقبال السياحي بالمحافظة.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إن الحملة أُطلقت احتفالًا باليوم العالمي للهواء النظيف تحت شعار: "السباق من أجل الهواء – حان الوقت لنتسابق ضد تلوث الهواء".

وشملت جميع الشواطئ العامة بالمدينة، حيث تم جمع ما يقرب من 3 أطنان من المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى تقليم الأشجار ورفع الحجارة.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة دعمت المشاركين، من إدارة الشباب والرياضة والمتطوعين، بكافة الاحتياجات من أكياس القمامة والمعدات الميكانيكية، كما تم نقل المخلفات التي جُمعت إلى مقلب القمامة العمومي.

وأكد رئيس المدينة أن حملة النظافة تضمنت أيضًا تسوية الرمال على الشواطئ، ورفع الحجارة، وكنس الشوارع والميادين، وقص وتقليم الأشجار، ضمن خطة تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، التي تعد أحد أهم المقاصد السياحية بخليج العقبة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم تنفيذ حملات توعية للمواطنين والسائحين بشأن الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على البيئة البحرية، وطرق الحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة أن بقايا المخلفات البلاستيكية تُعد من أكبر المخاطر التي تهدد البيئة البحرية.