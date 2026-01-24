محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

قنا - عبدالرحمن القرشي :

بعث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذكرى الـ15 لثورة 25 يناير، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بمزيد من التقدم والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وأشار المحافظ في برقيته إلى تضحية رجال الشرطة البواسل، الذين جسدوا أروع أمثلة الفداء والتفاني في خدمة الوطن، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربطهم بأبناء الشعب المصري، وحملهم رسالة الشرف بكل إخلاص.

وأكد "عبد الحليم" أن ثورة 25 يناير ستظل رمزًا وطنيًا خالدًا للتضحية والفداء، ومحطة مضيئة في تاريخ مصر، كما تجسد بطولات رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أرواحهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما عبّر المحافظ عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به القيادة السياسية الحكيمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وفي إطار التهنئة، بعث محافظ قنا برقيات مماثلة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ.