مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتوكتوك على طريق بابل بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على طريق "بابل - تلا" بدائرة مركز تلا في محافظة المنوفية، إثر حادث تصادم مأساوي.

وأفاد شهود عيان لموقع "مصراوي"، أن الشاب يُدعى عبد الرحمن م. ع، ويبلغ من العمر 20 عامًا، ولقي مصرعه نتيجة تصادم دراجة نارية (موتوسيكل) مع توكتوك على الطريق المشار إليه.

وأوضح شهود العيان، أن قوة الاصطدام أدت إلى إصابته بنزيف حاد، ليسقط أرضًا في الحال، ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وأضاف الشهود أن المارة أبلغوا مرفق الإسعاف، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.