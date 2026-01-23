إعلان

غلق وتشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في نجع حمادي

كتب : مصراوي

06:09 م 23/01/2026

غلق وتشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان

قنا-عبدالرحمن القرشي

أغلقت مديرية الصحة بقنا، مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومراجعة الخدمات المقدمة بها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المركز المضبوط كان يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ويُدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجال الطبي، ما يُعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، ويُشكل خطرًا مباشرًا على صحة وحياة المترددين عليه، مؤكدًا أن المديرية تتعامل بحزم مع أي منشأة تمارس النشاط الطبي خارج الإطار القانوني.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، أنه بالفحص تبيّن عدم التزام المركز بأي من الاشتراطات القانونية أو المعايير الصحية المعتمدة، وتم غلق وتشميع المركز، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار مدير إدارة العلاج الحر، إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من تقديم الخدمات الطبية من خلال منشآت مرخصة وتحت إشراف طبي متخصص.

وفي السياق ذاته، دعا وكيل وزارة الصحة بقنا المواطنين إلى تحري الدقة قبل التعامل مع أي مركز علاجي، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وأطباء مختصين، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

غلق مركز صحي علاج الإدمان منشأة غير مرخصة نجع حمادي

