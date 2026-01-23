"رحل على المنبر".. وفاة خطيب مسجد أثناء خطبة الجمعة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، واقعة مؤثرة امتزجت فيها دموع الحزن بفرحة حسن الخاتمة، بعد وفاة خطيب مسجد أثناء إلقاء خطبة الجمعة.

وقع الحادث في مسجد الفتح بقرية الشيخ شرف، حيث سقط الخطيب رشدي عبدالمنعم، موجه لغة عربية، مغشياً عليه أثناء الخطبة.

وبالفحص تبين أن الخطيب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وجرى نقله إلى مستشفى الفكرية، حيث ثبتت وفاته فور وصوله.

تحرر محضر بالواقعة، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، خاصة أن الخطيب كان معروفًا بحبه للخير ومساعدته للجميع. وأثنى آخرون على حسن خاتمته التي حدثت في شهر شعبان، معتبرين وفاته أثناء إلقاء الخطبة نهاية مشرفة لحياة عامرة بالعطاء.