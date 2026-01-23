نهاية مأساوية لأسرة في حريق شقة سكنية بحي ثالث بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

خيّم الحزن على منطقة الشيخ زايد بحي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، عقب اندلاع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية، أسفر عن وفاة أم وطفلها وإصابة الزوج بحروق واختناق، في حادث أليم هز مشاعر الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق، لتحرك على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة حفاظًا على أرواح السكان.

وكشفت المعاينة الأولية لجهات التحقيق أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في شاحن جهاز سكوتر داخل الشقة، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة وانتشارها بمكان الواقعة.

أسفر الحادث عن إصابة الزوج محمد رجب غريب محمد (45 عامًا) بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين، إضافة إلى حالات اختناق، وتم نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فيما فارقت الشيماء جلال السيد السيد (28 عامًا) الحياة متأثرة بتوقف القلب والتنفس، مع إصابتها بحروق في الوجه، كما لقي نجلها فهد محمد رجب غريب محمد (5 سنوات) مصرعه متأثرًا بتوقف القلب والتنفس، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية في الصدر والرقبة والذراع الأيسر.

وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي واصلت التحقيقات للتأكد من أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.