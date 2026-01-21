الإسكندرية – محمد عامر:

قال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها البحرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي "حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو اقتصاد أزرق"، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، مشيداً بالدور العلمي الرائد للأكاديمية العربية في دعم قضايا النقل البحري.

وشدد على أهمية التدريب المستمر والتخصص الدقيق والانفتاح على التجارب الدولية لتعزيز كفاءة إدارة منازعات الدولة، مؤكدًا أن حماية مقدرات الوطن تتطلب تكاتفاً بين الرؤى القانونية والخبرات الفنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، مما يجعل حماية البيئة البحرية وتأمين الملاحة ضرورة قصوى.

وأشار إلى أن الأكاديمية تضع بناء الكوادر البشرية بالعلم والمعرفة في صدارة أولوياتها، مشيداً بالتكامل مع هيئة قضايا الدولة وقطاع النقل البحري تحت مظلة وزارة النقل.

وينعقد المؤتمر بهدف توفير منصة علمية وقانونية لمناقشة التحديات المرتبطة بحوادث السفن وآثارها البيئية والاقتصادية، وإبراز الدور المحوري لهيئة قضايا الدولة

ويسعى المشاركون من خلال الجلسات النقاشية إلى دعم السياسات التشريعية والقضائية التي تخدم الأهداف التنموية للدولة المصرية وتعزز من مكانتها كمركز محوري للتجارة والنقل البحري الدولي.

شارك في المؤتمر كل من اللواء بحري أركان حرب حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، واللواء باسم السيد، نائباً عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود عبد الستار، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية.